Легко "сдерживать" ВС РФ, когда находишься в уютном Киеве, а не в боевом отделении Abrams'a

Украинский президент Владимир Зеленский видит ситуацию на передовых позициях победной. Иного взгляда придерживаются солдаты украинской армии. У них диаметрально противоположный взгляд. Так военнослужащие ВСУ распространили критику на слова своего верховного главнокомандующего, «увидевшего» срыв российского наступления. На самом деле картина на поле боя не поменялась. Ни о какой приостановке российского наступления и речи быть не может. О непростом положении украинской армии решили рассказать на Радио Дании.

В материале подчеркивается, что во время выступления перед западными журналистами Зеленский заявил, что прямо сейчас нет никакого отступления ВСУ, а все кто так считает, лишь подхватили «зерна» российских СМИ, распространяя дезинформацию. Услышавшие речь своего национального лидера украинские артиллеристы лишь криво ухмыльнулись, видя в таких словах лишь тот самый способ прокричать «Всё хорошо, прекрасная маркиза», вспомнив слова из советской классики кинематографа.

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Поэтому на передовой совсем другая реальность, чем в словах Владимира Зеленского, пытающегося беспардонными заявлениями по отношению к своим превозмогающим военнослужащим вложить западным странам откровенные факты подтасовки. Что это, как не акт неуважения?

Кроме того, передовым украинским подразделениям не хватает снарядов и личного состава, так как обещанные чешским президентом снаряды появятся на Украине не в ближайшие пару недель, а лишь ближе к июню.

Новость о том, что ВСУ смогли «прервать» победное шествие российских штурмовиков, Зеленский в ходе личного интервью рассказал французскому телевидению в лице BFM TV.