Ударные винтокрылые в составе Воздушных сил ВСУ – очень редкие боевые единицы и потеря хотя бы одной из них весьма болезненна

Зенитный расчёт ЗРК «Бук-М1» успешно перехватил винтокрылую машину ударного типа на артемовском операционном направлении. Российские зенитчики умело поразили ударную модификацию украинского вертолёта в момент непосредственного приготовления к атаке на российские позиции. О победе наземных подразделений ВС РФ над воздушным оппонентом из состава украинских сил рассказали в РИА Новости.

Как уточнили отечественные корреспонденты, о значимой воздушной цели, которая на 100% не беспилотник, наземный расчёт узнал от командного центра, подтвердившего данные о нахождении в воздушной среде вертолёта ВСУ. Сам замеченный объект летел в пределах 500-метровой зоны от поверхности земли.

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Источник фото:Википедия





Как заявил российский зенитчик с полевым позывным «Тихий», наблюдали за целью на протяжении 10 километров, после чего как вертолёт появился в зоне досягаемости управляемой ракеты, был осуществлен удачный пуск. В тот момент украинский экипаж находился в 8 километров от ЛБС.





Источник фото: РБК





По словам военнослужащего, вертолет был укомплектован ракетным снаряжением, что было понятно из наблюдения. Поэтому перехват такого «жирного улова» особо ценится. При том, что ударная версия по своеобразному ранжиру находится выше обычных транспортных бортов.

Вчера стало известно об ещё одном успешном перехвате, где при помощи ПЗРК «Верба» был перехвачен другой украинский вертолёт Ми-8. Последний упал на территории Сумской области.