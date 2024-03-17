Ранее сообщалось, что ВСУ якобы использовали для этих целей UH-60 Black Hawk

Украинский Генштаб не оставляет попыток провести общевойсковую операцию и пересечь государственную границу между Украиной и Россией в ходе общевойсковых боев и закрепиться на российской территории, либо сделать то же самое и забросить посредством вертолётного десанта партию украинских диверсантов.

Последняя такая попытка была проведена сегодня, когда экипаж принадлежающего ВСУ Ми-8 пытался попасть в село Козинка Грайворонского района Белгородской области по воздуху. Но удача была явно не на стороне украинской армии, когда украинский десант и экипаж вертолёта ВСУ были встречены выверенным огнем зенитного расчёта ВС РФ.

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Источник фото: МО РФ





Группа прикрытия государственной границы метким огнем из ПЗРК «Верба» перехватила украинский борт и «приземлила рядом с населенным пунктом Лукашовка в Сумской области». Горящие фрагменты уничтоженной воздушной техники показали в отечественном МО. Над местом падения вздымаются клубы густого черного дыма.





А на земле украинские диверсионные группы и регулярные войска до сих пор вынашивают планы закрепиться на территории РФ, стараясь организовать зону прорыва в Козинках, но плотный заградительный огонь, большое количество бронетехники и артиллерии с российской стороны не дают это сделать.

Что интересно, в моменте сражений на госгранице украинские силы потеряли уже больше и без того таких дефицитных машин инженерного разграждения, чем это случилось за всё время летне-осенней компании по крайне неудачному прорыву ВСУ к берегам Крыма. Причем кроме пиар-эффекта, операция не имеет практического смысла.