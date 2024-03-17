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Madarator
В России будут выпускать блоки управления для беспилотных аппаратов
Управляющие модули подойдут для наземных, подводных и воздушных дронов

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   Электронные блоки управления, необходимые для беспилотных аппаратов, начнут выпускать на территории РФ. Такие электронные модули будут задействованы в «птицах» наземного, надводного и подводного классов.

   Известно, что серии управляющих систем будут разноплановыми. Уже выпускаются крупными сериями навигационные блоки. В качестве опытной партии с конвейера вышли контроллеры силовых установок. Очень скоро появятся в производстве полетные блоки и микро-версия контроллера двигателя. Об этом написали на официальном портале «Ростеха».

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Источник фото: Алиэкспресс


   Известно, что навигационный блок для беспилотников включает в себя навигационный позиционер, работающий на сигналах от российского ГЛОНАСС, американского GPS и европейского Galileo. Кроме того такой блок обладает одновременной функциональностью компаса и высотомера. Данный универсальный блок задействуется управляющей системой при невозможности нормального функционирования в условиях рукотворных помех от наводящих систем оппонента, использующего технологии РЭБ.

   Все эти продукты будут выпускать на Калужском НИИ телемеханических устройств, являющегося дочерним предприятием «Росэлектроники».

   А тем временем на Украине специалисты по дроностроению очень сильно обеспокоены прогрессом России в БПЛА. Согласно предсказаниям Сергея «Флеша», через четыре месяца, максимум через пять, на каждого украинского бойца будет приходиться один fpv-дрон россиян. После чего бойцам ВСУ, просто что бы выжить на передовой, придется 24\7 проводить в подземных укрытиях, старясь показываться на поверхности максимально редко.

#бпла-строение #бпла-строение в россии
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Шойгу: Россия вышла на темпы производства тысячи беспилотников в сутки
Волонтёр "Флеш" уверен, что через 5 месяцев на кажого бойца ВСУ будет приходиться под 1 fpv-дрону РФ
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