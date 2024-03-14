Вес Абрамса и передвижной макдональдс никакая льдина не выдержит

Арктика является очередной зоной притяжения для американского правительства. Поэтому Вашингтон отдал приказ Пентагону пересмотреть часть плана по развитию и направить некоторые подразделения на переподготовку. Будущие группы должны будут уметь вести конфликт высокой интенсивности на территориях с холодным климатом. Одной из которых может быть Арктика. Где американская армия видит очередную точку противостояния с Москвой и Пекином. О новых концепциях американских генералов пишет Business Insider.

В материале подчеркивается, что Вашингтон, зная, что Арктика – это целый клад полезных ископаемых, начиная от редкоземельных металлов и заканчивая нефтью и газом, старается «не проспать» момент её освоения и своей готовности контролировать новый регион. Соответственно реагируя на военные вызовы. Ведь американские политики не могут спокойно «наблюдать», как Россия и Китай активничают в этой зоне. Причем Москва доминирует за счёт развитых ледокольных технологий.

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Источник фото: RT







И уже не бросая слов на воздух, в минувшем феврале целый контингент американских солдат отправился на Аляску, где провел соответствующие военные учения, дабы бойцы привыкли к экстремальному холоду.

Причем в публикации особенно акцентируется внимание на таком факте, что Пентагон из-за слишком большой концентрации на Ближнем Востоке утратил способность действовать в условиях холодов. Что следует, как явление, кардинально устранить.