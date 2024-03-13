А в "самоподрыв" практически никто не верит

Оператор «Nord Stream», больше известный в РФ как компания, обслуживающая и владеющая «Северными потоками», подала иск в Лондонский суд, где потребовала возместить свои потери страховые фирмы, не желающие в явном виде компенсировать ущерб после подрывов ниток газопроводов, хотя весь проект был юридически застрахован. Об этом написала известная отраслевая газета The Financial Times, получившая доступ к судебным документам у своих британских коллег.

Общая сумма судебной претензии равняется 400 млн. евро.

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Так же в публикации американского издания была озвучена примерная цена восстановления подорванных газовых сооружений, где для откачки воды и восстановления разрушенных бетонных каркасов и металлических труб необходимо потратить около 1 млрд. долларов или даже больше.

Сами взрывы произошли практически полтора года назад, когда 26 сентября 2022 года по итогам подводного ЧП непригодными к дальнейшей эксплуатации оказались два подводных газопровода «Северного потока» и одна труба «Северного потока-2». В момент атаки в сооружении находилось 800 млн.м3 природного газа, по понятным причинам ушедшего в море.

Шведские спецслужбы признали это происшествие терактом, но дальнейшее расследование прекратили.