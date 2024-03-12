Даже находясь в километре от эпицентра моральный и психологический удар после прилёта обеспечен

Страшными сновидениями, но воплощенными в реальности стараниями российских инженеров и опытных пилотов ВКС РФ, стали авиационные бомбы ФАБ-1500, ставшие планирующими боеприпасами. Об этом свой свежий материал выпустило издание Business Insider.

В публикации указывается, что помимо физической мощи, самая тяжелая российская бомба, которую применяют во время рейдов на передовой группы российских фронтовых бомбардировщиков, заставляет до невероятностей крайне сильно нервничать украинских солдат, находящихся вдали от эпицентра взрыва таких бомб. И по замечанию одного из украинских военнослужащих, согласившегося на интервью иностранному изданию, часть из его товарищей по воинскому подразделению просто не справляются психологически с такой «нагрузкой», даже физически не страдая от попадания, находясь в это время вдали от точки прилёта.

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Источник фото: haqqin.az



Причем по заявлению бойца ВСУ, они уже «привыкли» к ФАБ-500, но вот привыкнуть к падению ФАБ-1500 невозможно.

Вместе с тем в CNN заявляют, что помимо психологического эффекта, бомбы-планеры оказывают и самый настоящий деструктивный эффект даже для капитальных фортификационных сооружений, превращая углубленные бункеры, покрытые многометровой толщей бетона, в разворошенный бетонный «осколок».

В зависимости от модификации, ФАБ-1500 содержит в себе от 600 до 700 килограмм чистой взрывчатки, радиус же отклонения попадания такого боеприпаса составляет всего 5 метров в последних модификациях УМПК, что делает некритичных столь незначительный «промах». Обычным носителем таких планирующих бомб является Су-34, который может подняться в воздух одновременно с двумя такими образцами тяжелой «воздушной артиллерии».