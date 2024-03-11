Не только лишь в этом "плохи" русские УФАБы – именно благодаря им был "выманен" ЗРК Патриот поближе к передовой и уничтожен

Украинское военно-политическое руководство старается предстать перед своими дорогими западными союзниками в виде государства, способного не только успешно обороняться, но и проводить масштабные наступательные операции. Но в связи с последней и актуальной ситуацией «в поле», иностранные партнеры Киева начинают в этом сильно сомневаться.

Пока украинский президент Владимир Зеленский «грезит» о массированных штурмовых действиях на суше и даже планирует провести мощную десантную операцию, подобным образом совершим дерзкий налёт на российский Крым с моря, используя американские катера и свои безэкипажные катера-камикадзе, ВКС РФ перешли на массовое использование «умных бомб», способных благодаря переоборудованию в современный типа авиационного боеприпаса, стать тем самым «глобальным игроком» на поле боя.

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Источник фото:Военное обозрение







И действительно, в новостной заметке от CNN сообщается, что переоборудование классической свободнопадающей ФАБ-1500 в так называемую бомбу-планер, просто наглым образом «терраформировало» украинскую долговременную оборону и поменяло баланс сил в противоположную сторону, дав тем самым российскому Генштабу явное преимущество. Причем в этом убеждены не официальные спикеры Москвы, а сами украинские солдаты, пытающиеся спрятаться в своих капитальных фортификационных сооружениях, где они конечно есть на передовой, от ударного воздействия мощного боеприпаса, в котором 600 килограмм из общих полутора тонн приходится на взрывчатое вещество.

Опасный управляемый КАБ с гарантией приносит много бед позиционный украинской обороне, а те, кому удалось выдержать столь опасный воздушный натиск, погружены в состояние низкого морального духа. По словам одного из военнослужащих ВСУ, удар УФАБ-1500 – это просто спуск в подземное царство Аида.

Причем, что самое плохое для украинской стороны, Киев ничем пока что не может ответить на использование столь разрушительного оружия, так как запуская практически в 70 километрах от передовой такой боеприпас, ВКС РФ находятся в относительной безопасности.