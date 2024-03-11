Танк был уничтожен в первом же бою в районе Степового

Желание пойти ва-банк и продемонстрировать сильно надуманное качество превосходства западной бронетехники над российскими образцами вооружений слишком больно аукнулось украинской стороне. 18 германских ОБТ, которые Германия сняла со своего довольствия и вывела из числившихся за бундесвером, были переданы украинской армии. Теперь одна из таких бронемашин послужит российским инженерам и расскажет множество секретов об одном из лучших танков в мире, с горечью пишет немецкое издание Bild.

В публикации подчеркивается, что такой неожиданный подарок для россиян стал возможным из-за крайне опрометчивых и бесплодных попытках ВСУ контратаковать в боестолкновениях близ Авдеевки минувшей осенью и остановить прорыв российских сил на флангах в районе поселения Степовое. Который, как мы знаем, ни к чему значимому не привел.

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И дальнейший ход событий показал, что смелое и донельзя рискованное решение украинских генералов для последних аукнулось лишь горечью потери. Ведь как иначе обозвать тот факт, что вступивший в бой лишь 30 октября танк уже на следующий день оказался поверженным. А из-за крайне тяжелой оперативной обстановки в районе подбитого ОБТ эвакуация в украинский тыл поврежденной бронеединицы оказалась невозможной.

Источник фото: ТГ-канал «Юрий Подоляка»

И как резюмировали немецкие корреспонденты, неудачная попытка сорвать российское контрнаступление на донецком направлении привела к тому, что украинское военно-политическое руководство теперь может рассчитывать лишь на 17 танков свежих модификаций A4-A6, где 50% из-за разных неполадок вынуждены находиться не «в окопах», а в удалённой от яростных боев Литве, где местные специалисты не больно-таки и спешат чинить скоро и резво сложные в обслуживании и ремонте высокотехнологичные «танки прорыва».

А вот куда менее повезло другому «лучшему танку мира» в лице Abrams M1A1SA, вынужденному получить прямое попадание тяжелой ракеты одного из российских ПТУР. По результату прилёта танк полностью выгорел.