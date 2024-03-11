Украинская власть так и напрашивается на переименование Бердычей в Абрамсово

Судьба, с которой столкнулись другие иностранные современные танки в виде германского «Leopard 2» и британского «Challenger 2», и, как бы не бегал, бережно хранимый высшим украинским военно-политическим руководством, настигла и американский ОБТ Abrams M1. Хотя подобная участь могла его настигнуть и несколько раньше, лишь только американская бронемашина пересекла порог польско-украинской границы в минувшем сентябре.

Но Киев справедливо посчитал тогда, что пиар-эффект от новых танков будет куда больше, если строго дозировано демонстрировать единичные фотографии восторженным украинским почитателям зарубежных танковых образцов на протяжении шести месяцев, обещая что «вот-вот» и «уже-уже» тяжелая крупногабаритная машина покажет «как надо сражаться» этим русским. Надо лишь провести для неё процесс украинской «акклиматизации».

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Источник фото: Пикабу



Но как оказалось впоследствии, ничем характерным, отличающим американский "Абрамс" в лучшую сторону от вариантов с "Леопардом" и "Челленджером", и не обладал. Из-за высокого веса проходимость в вязком украинском черноземе, обильно смоченном зимними осадками, оставляла желать лучшего.

И пусть мы пока не увидели кадры застревания в огромных лужах, как это было на показательных выступлениях Challenger 2 перед британскими корреспондентами, но всему свое время. Если "Абрамсы" все не уничтожат раньше этого потенциального события, конечно же.





А тем временем в мировую Сеть были загружены кадры с обугленным остовом четвертого уничтоженного ОБТ Abrams M1 в Бердычах, корпус которого трудно назвать корпусом из-за высоких повреждений, вызванных прилётом тяжелой ракеты, выпущенной из отечественного ПТРК. Кадры с поверженной машиной разместил ТГ-канал «Военное дело».