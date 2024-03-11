В комментарии для западной прессы украинский военнослужащий уверенно заявил, что ВС РФ превосходят ВСУ буквально во всём

Набравшая ход наступательная активность российской армии сильно мешает украинской стороне осуществлять свои непосредственные обязанности в плане сдержать продвижение ВС РФ. Поэтому вслед за падением населённого пункта Марьинка, украинской армии следует «приготовиться» и к осуществлению точно такого же сценария и в отношении Курахово. Как заметил один из украинских военнослужащих в беседе с британскими журналистами из известной The Guardian, в непосредственно удерживаемом его подразделением районе Кураховской ТЭС для ВСУ всё очень и очень сложно.

В публикации особенно подчеркивается, что обороняют этот населенный пункт те украинские военнослужащие, которые участвовали в так называемой АТО\ООС, ещё начиная с 2014 года. И как прокомментировал другой солдат в беседе с работником британской прессы, наступающие подразделения армии России не испытывают ни капли дефицита.

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Источник фото: Военное обозрение





Так превосходство российской стороны в танках, самоходной и стационарной артиллерии, пехотных штурмовиках и фронтовой авиации, увидел украинский военнослужащий с полевым позывным «Турист», работающий в качестве оператора дронов.

Но самые большие опасения связаны с планирующими бомбами, особенно мощные из которых буквально «выкорчевывают» многоэтажные здания или укрепленные подземные бункеры, превращая фортификационные сооружения в земной аналог безжизненного лунного ландшафта. Причем это вооружение настолько «доминирующее» на передовой, чтобы хоть как-то купировать угрозу его применения, украинское военно-политическое руководство было вынуждено снять с боевого дежурства в глубоком тылу донельзя дефицитные установки ЗРК «Patriot» и перебросить их в Донецкую область. За что на днях оно серьёзно и поплатилось.