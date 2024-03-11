И поэтому, как посчитали на Западе, 46 относительно современных истребителей ей уже и "не нужны"

Украинские летчики, которые с августа прошлого года проходят курсы пилотажного мастерства для управления американским F-16, способные не только лишь поднять в воздух капризный истребитель, но и вести на нём полноценный воздушный бой с превосходящим по силе оппонентом, станут для Воздушного командования ВСУ настоящим эксклюзивным бриллиантом, гораздо более ценным, чем многочисленные украинские генералы. Ведь по данным иностранной прессы в лице известнейшего издания The New York Times, завершить полный цикл обучения военному пилотажу к летнему периоду будут способны лишь 12 украинских офицеров, общая группа из которых учатся в трех западных странах – США, Великобритании и Дании.





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Источник фото: РБК





И как заявлено в свежей публикации, такое количество пилотов не годится даже для образования штатной авиационной эскадрильи. Причем «летать» этим пилотам с удовлетворительным знанием английского языка придется только на шести самолётах. А ведь раньше «коалиция по истребителям» обещала официальному Киеву передать как минимум 45 таких воздушных машин. Но некоторые из важных обстоятельств существенно изменились.

Как оказалось, такое сверхоптимистичное обещание не удается выполнить по целому ряду объективных причин. Кроме того украинских пилотов сильно подвело незнание английского языка, из-за чего обучение среди датских военных растянулось на лишние полгода.