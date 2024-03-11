Но плохая новость для Воздушных сил ВСУ не заканчивается – из 46 самолетов будет передано пока что только 6

Английский язык, являющийся неродным для украинских пилотов, выбранных для участия в программе пилотирования F-16 в ряде западных стран, привел к тому, что столь ожидаемое окончание учебы украинских пилотов растянулось на ещё дополнительные полгода. О проблемах с вообще-то не таким сложным иностранным языком для изучения, из-за чего обучение пилотов ВСУ в Дании затянулось, решили подсветить в свежей публикации The New York Times.

Согласно уточненным данным, учёба для избранных офицеров Воздушных сил ВСУ началось в начале августа минувшего года, поэтому вместо полетов ещё прошлым летом, сесть за штурвал удалось лишь в начале этого года, когда первые «шестнадцатые» под руководством инструкторов смогли впервые оторвать свой фюзеляж от взлетной полосы учебных центров. Поэтому завершить обучение удастся лишь 12 украинским военнослужащим.

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Источник фото: дзен-канал "Военное обозрение"





Известно, что передадут свои воздушные машины для украинской армии только две страны – это Дания и Нидерланды. Причем сделают это только после того, как пилоты получат свидетельство об успешном окончании летных занятий.

Вместе с тем западные авиационные эксперты очень осторожны в позитивных оценках капризного до неприличия «F-16». Потому что самолет весьма требователен не только к идеально гладкому взлётному полю, но и так же чувствителен к обслуживанию. А смогут ли учесть соблюдение всех вышеперечисленных условий украинские инженеры, наблюдая постоянные атаки на свои аэродромы российских сил, вопрос весьма дискуссионный.