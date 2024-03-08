По мнению главы Белого дома текущий Налоговый кодекс США страдает отсутствием "чувства справедливости"

Налоги для самых богатых американских граждан могут быть повышены без «критического уровня» для последних. Такую законодательную инициативу Джо Байден предложил во время своего выступления, рассказав, что появившиеся финансы можно смело использоваться для регулирования федерального дефицита в сторону его снижения. Кроме того, часть таких денег может быть потрачена на спонсирование некоторых федеральных проектов.

Так же в своей речи нынешний глава вашингтонской администрации прошелся по республиканцам, где объявил последних косвенными «виновниками», что за предыдущую президентскую каденцию смогли обогатиться в его родной стране лишь 1% населения. Причем эта когорта граждан сплошь и рядом состояла из самых богатых граждан США.

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Источник фото: otr-online.ru





Байден назвал текущий налоговый кодекс «несправедливым», чем вызывал аплодисменты собравшихся в зале конгрессменов, в большинстве своем представляющих демократов.

Так же 81-летний лидер упрекнул лишний раз республиканцев, являющихся по его словам «стоп-сигналами», не желающими уменьшить налоговое бремя на $2 трлн, чем вызывал неодобрительный гул среди поддерживающих Трампа политиков.