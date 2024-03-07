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Никки Хейли отказалась продолжить борьбу в президентской гонке и официально объявила о своем выходе
В "финальном матче" встретятся с максимальной вероятностью старые "друзья" – Байден и Трамп

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   Президентская компания альтернативного кандидата от республиканцев в лице Никки Хейли официально прекращена. Об этом заявила сама кандидат, отказавшись вести борьбу спустя 13 месяцев после начала своей «допрезидентской битвы».

   Хейли провела публичное выступление в помещении своего штаба в местности, известной как родной город политика. Так в 18:00 по Москве в Чарльстоне она заявила о выходе из «состязания» за кресло в Овальном кабинете.

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   Как рассказали на ТВ-канале «Fox News», проведшая на посту губернатора Южной Каролины два срока, женщина так же занимала должность посла Вашингтона при ООН во время президентской каденции Дональда Трампа, будучи в свое время в команде миллиардера. И как заявила Хейли, настало то время, когда компания в качестве кандидата, должна быть приостановлена.

Источник фото: ru.usembassy.gov

   Сама борьба между двумя кандидатами, представляющими одну партию – Республиканскую, не была драматичной – Трамп во время так называемого «супервторника» победил в 14-ти из 15 штатов, тем самым практически «разгромив» однопартийца. Хейли смогла победить лишь только во время кокуса в Вермонте. Да и то эта победа была «на волоске» ввиду слабого перевеса в голосах.

   Команда Дональда Трампа никак не прокомментировала поражение своего оппонента в лице Хейли, заявив, что ожидают теперь обеды над Джо Байденом, чьи когнитивные способности в силу преклонного возраста и возрастных заболеваний вызывают сомнение не только у его оппонентов, но и сторонников, считающих, что текущий глава Овального кабинета уже слишком стар для руководства такой великой державой и пришло время уйти на заслуженный покой.

#никки хейли
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