До этого в распоряжении украинского Генштаба было как минимум 39 пусковых M142

Не в силах сдержать массированное наступление российской армии, теряя новые территории и живую силу вместе с иностранными танками и дальнобойными САУ, новый украинский главком Александр Сырский решился, невзирая на осознанные риски, перебросить поближе к передовой американское «супероружие» в лице пусковых установок HIMARS. За что намедни и поплатился. По мнению известного Forbes, задокументированная утрата даже одной такой бронемашины, ни в какую не идёт при сравнении с потерями даже сразу трёх американских танков Abrams. А сам факт утраты машины с шестью направляющими, можно обозначить без всяких кавычек крайне досадным и неприятным поражением для всей украинской армии.

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Источник фото: ТГ-канал "Изнанка"

В публикации делается акцент на том, что разведывательные возможности россиян стали куда лучше и оперативней, в частности нельзя утверждать иное, потому что как только в пределах видимости наблюдательного БПЛА армии РФ появились сама ПУ HIMARS и машина поддержки, тут же рядом с поселением Никаноровка приземлилась мощная ракета россиян. До ЛБС отсюда было около 40 километров.

Столь стремительная атака, приведшая к до боли чувствительной потере в стане ВСУ, вполне логично вынудит украинский Генштаб куда бережней относиться к использованию даже в ближнем тылу дорогостоящих во всех смыслах машин. Потому что Вашингтон в лице Пентагона отправил в распоряжение Киева всего лишь 39 пусковых бронемашин семейства M142.

Свежие кадры, подтверждающие, что теперь под Хаймарс буквально горит земля, появились в мировой сети вчера.