Теперь оперативность M142 спасовала перед возросшим по уровню российским контрбатарейным огнем

В мировой Сети появилось достаточно высококачественное видео, на котором не ожидающая стремительного ответного огня россиян пусковая установка M142 HIMARS, подготовилась произвести оперативный пуск своих высокоточных управляемых ракет в сторону российской армии. Но ВС РФ опередили ВСУ, оказавшись быстрей и нанесли упреждающий ракетно-бомбовый удар по месту пуска.

По стремительно стартующим произвольно американским ракетам, можно утверждать с 99% вероятностью, что после полного выгорания пускового транспорта, восстанавливать и ремонтировать, после прямого прилёта чего-то «тяжелого», прямо в бронемашину, абсолютно нечего.

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Источник фото: ТГ-канал "Изнанка"

И согласно ТГ-каналу «Изнанка», ювелирно точный упреждающий огонь, завершившийся поражением украинской РЗСО, переданной Пентагоном ещё в 2022 году, был нанесен по координатам 48.427278, 37.268167, где располагается населённый пункт Никаноровка. Сам поселок размещен на северной оконечности Донецкой области.

Источник фото: ТГ-канал "Изнанка"

Для украинского Генштаба – это весьма болезненная потеря, ни в какую не сравнивая с утратой даже трёх ОБТ Abrams близ поселения Бердычи. Так как кроме пиар-эффекта, ныне окончательно разрушенного, тяжелобронированные образцы производства General Dynamics, ничего и не смогли показать на передовой, лишь вызвав «отрицательный рост» акций фирмы-производителя, не ожидавшей, что вязкий чернозем Донбасса и высочайшее оснащение российской армии различным противотанковым «инвентарем», ставит любой крест на успешных действиях американского танка.

А вот Хаймарс является весьма грозным и опасным вооружением, способным запускать высокоточные ракеты в глубину до 80 километров, и это не считая задействования оперативно-тактических ATACMS, способных пролетать 200 километров и больше – в зависимости от модификации. Теперь на одну такую пусковую установку стало меньше.