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Балицкий заявил, что ВСУ поздно принялись строить линию обороны против ВС РФ
"Кто бы мог подумать", что Авдеевку не получится ВСУ удерживать вечно

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   Украинская армия полностью провалила начальный этап конфликта с ВС РФ январско-февральского периода 2024 года и пытается «наверстать» упущенное безуспешными контратаками на свои оставленные позиции, контролируемые теперь российскими силами. При этом задействуя резервные силы и «откомандировав» с глубокого тыла «неприкосновенные» прежде американские танки Abrams. Но результата по-прежнему нет. Не менее сложная ситуация для украинского Генштаба и в Запорожской области, где ВСУ под гнетом тяжелой оперативной обстановки так же вынуждены переходить в глубокую оборону и где есть возможность, возводить свежие укрепления. Такую характеристику текущей обстановке для украинской армии дал руководитель Запорожского региона Евгений Балицкий.

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Источник фото: РБК

   По словам чиновника «нового региона», усилия украинских генералов оказались слишком запоздалыми, так как никто из них «не верил», что ситуация в поле может стремительно поменяться. И уже не ВСУ будут атаковать, а ВС России. А ведь точно таких массированных линий обороны, как у российской армии, у украинской стороны – на этом направлении нет. Как и нет времени для её возведения. Ведь так называемую «линию Суровикина» российский Генштаб начал строить загодя до украинского контрнаступления, закончившегося, как мы все знаем, лишь бесполезными тратами живой силы и бронетехники. И вот именно такая линия обороны, сумевшая сдержать украинскую армаду, укомплектованную опытными штурмовиками и западной бронетехникой, начала строиться за полгода до летних событий 2023-го. Сейчас у Украины нет столько времени, резюмировал Балицкий в своем интервью РИА Новости.

#запорожская область #евгений балицкий
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