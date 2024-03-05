Оказалось, "американец" боится не только fpv-дронов, но и тяжелых ракет ПТРК

Попытки любой ценой украинского командования добиться стабилизации ЛБС вдоль оборонительной линии рядом населенными пунктами Орловка, Тоненькое и Бердычи, вынуждает на опасные участки передовой бросать всё новые и новые силы вместе с резервами. Дело дошло до того, что ранее бывшие на 100% «неприкасаемыми» американские танки Abrams M1A1, тоже отправились защищать передний край, в последних надеждах пытаясь не допустить ещё более масштабного продвижения армии России на Авдеевском направлении. Но использование тяжелобронированного образца без всякого прикрытия с воздуха, а тем более с земли, приносят ВСУ лишь не сладкий вкус побед, а тягостную горечь разочарований: так за последнюю неделю уже визуально подтверждено уничтожение как минимум 2 бронемашин семейства M1. И как стало известно, в это число попал и 3-й танк Абрамс, будучи уничтоженным во всё тех же злополучных Бердычах.

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Источник фото: ТГ-канал "Сводки СВО"



Новость об этом разместил ТГ-канал «Dambiev», написавший, что танк уничтожен на Авдеевском направлении в квадрате поселения Бердычи.

Источник фото: ТГ-канал «Dambiev»

Как оказалось, противотанковая группа спецназа 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ВС России, подкараулила заокеанскую бронетехнику на одной из грунтовых дорог, после чего расчет ПТРК под командованием военнослужащего с позывным «Гепард» выпустил тяжелую управляемую ракету по обнаруженной цели. Помогали им сверху «глаза» в лице разведывательного БЛА под управлением бойцов-мотострелков из 30-й бригады с полевыми позывными «Брут» и «Кислый».

Как стало известно сегодня, по «неизвестным причинам» акции компании-производителя танков Abrams –концерна General Dynamics, опустились вниз. Не исключено, что этому поспособствовала третья потеря военного образца ценой в 6 млн. долларов за единицу.