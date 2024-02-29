Тяжелую бронемашину ценой в 6 $млн. уничтожил копеечный fpv-дрон "Пиранья-10"

В сети загрузили «недостающий» фрагмент уничтожения американского танка ВСУ Abrams M1A1, непредусмотрительно отправленного в боевой выход украинским командованием в непосредственной близости от передней линии. И именно такая уверенность в надёжности и стойкости зарубежного образца тяжелой бронетехники и стоила украинским военнослужащим «потери лица» перед чиновниками Пентагона. Соответствующее видео, где показано, как «американец» сражен дешевым российским дроном, чей собственный вес без БЧ едва ли превышает 1,5 килограмма, опубликовали в отечественном сегменте Интернета.





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Источник фото: Дон24







Так на представленных кадрах «гордо» разъезжающий без полагающихся вблизи опасных направлений противодронных экранов, в частности устанавливаемых над верхней проекцией башни и хотя бы базового набора динамической защиты в виде устаревшего, но всё ещё актуального «Контакта-1», беспечный танк ВСУ получил свой прилёт ударного БПЛА.









Таким образом дрон за 60 тыс. рублей вывел из строя танк стоимостью в $6 млн. По всем военным канонам – это явно неравнозначный тактический «обмен». И судя по тому, что для поражения хватило лишь одного БПЛА, оператор российской «птички» явно знал куда целиться: fpv-дрон прилетел точно в зону боеукладки, расположенной в тыльной части башенной установки. О том, что всё прошло как надо для российской стороны, свидетельствует мгновенная детонация в украинском ОБТ. Причем, мало того, что дорогостоящей образец западного танкопрома оказался в опасной зоне ЛБС без «Мангалов» и блоков динамической защиты, так ещё в украинском тылу «пожадничали» и не поставили даже копеечную глушилку дронов, ведь РЭБ вполне мог пригодиться в этой ситуации. Хотя используемый дрон «Пиранья 10» имеет иммунитет к таким установкам.