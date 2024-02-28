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Честь уничтожения украинского танка Abrams M1A1, решившего «попозировать» поближе от российских передовых позиций, отринув всякую боевую целесообразность, закончилась весьма предсказуемо, застигнутого врасплох отечественным дроном «Пиранья 10». Об уникальном БПЛА рассказали в ТГ-канале «Русское оружие».
FPV-дрон спроектирован в Симбирским КБ города Ульяновска и предназначен для оснащения гранатомётными боеприпасами. Технические возможности позволяют перемещать груз общим весом до 4,5 кг на расстояние, в зависимости от итоговой массы и облачности, на расстояние от 8 до 15 километров.
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Источник фото: irptorg.ru
В качестве боеприпасов используется БЧ реактивной гранаты П7-7ВР «Резюме», оснащенной тандемной кумулятивной головкой. Такой снаряд из-за своего ощутимого для БЛА веса доставляется на расстояние в 10 километров. Более легкие образцы, типа ПГ-7ВЛ улетают вместе с дроном расстояние в 15 километров.
Причем ударная мощь этих комплектов настолько ощутимая, что даже самый современный пакет динамической защиты в виде ARAT-2 танка Абрамс, выполненный в виде тандемного сплита, не способен, вместе с основной броней, удержать ударное воздействие боеприпаса.
Но ударная мощь – не единственное ощутимое преимущество образца беспилотной авиации: генератор управляющих частот новинки умело обходит ограничения РЭБ оппонента, старающегося заглушить частоты работающего дрона.
Первые кадры с уничтоженной тяжелой американской бронемашиной были опубликованы в мировой Сети 26 февраля.