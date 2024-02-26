Что это: поднятие низко упавшего морального духа ВСУ или исчерпание бронетанковых резервов, что даже "выставочные" американцы отправлены поближе к передовой?

Невероятную тяжесть положения украинской армии не только лишь на «танкоопасном» авдеевском направлении, признают не только ряд анонимных отечественных ТГ-каналов, но и вынужден сделать это и новый главком ВСУ Александр Сырский, заявивший о «некоторых сложностях» сразу на нескольких направлениях, где преимущество российской стороны в ударных дронах и начале массового использования планирующих бомб с УМПК, ставит перед украинским военно-политическим руководством ряд трудно разрешимых в ближайшей перспективе военных задач, когда и отступать больше «не хочется», а видимо придется.

Причем принужденные воспрепятствовать вновь начинающемуся доминированию ВКС РФ иностранные образцы высокоточных зенитных вооружений оперативно, и очень непринужденно, уничтожаются, это касается как ЗРК NASAMS, так Patriot, о чем есть документально подтверждённые кадры.

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Источник фото: ТГ-канал "Оперативные сводки"







А тем временем то ли дня поднятия стремительно упавшего боевого духа, а то ли из-за исчерпания «расходной» бронетехники, украинский Генштаб вынужден был отправить поближе к своим передовым позициям и ставшей подвижной ЛБС свои широко разрекламированные образцы западной тяжелой бронетехники, до этого на протяжении полугода неудачно пытающиеся доехать до российских блиндажей. Речь идёт о модификации американского танка Abrams M1A2, замеченной теперь уже практически рядом с российскими штурмовиками, будучи обнаруженной в квадрате поселения Бердычи западнее освобождённой Авдеевки. Причем подобный факт делает подобные покатушки со стороны украинского экипажа крайне опасной затеей, ведь за уничтожение заокеанской продукции положены повышенные премиальные выплаты, о чем в ВСУ никак не могут не помнить. Да и беспилотники, способные работать по ближнему тылу украинской армии в ВС РФ имеются в избытке.