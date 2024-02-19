И разумеется нисколечко "не виноваты" бойцы 3-й ОДБр, отказавшиеся выполнять приказ и отступившие спустя два дня бойцы. А так да, конечно бы F-16 "помогли" бы удержать

Чем больше дней прошло с поспешного бегства украинской армии из Авдеевки, тем больше в мировой Сети от украинских комментаторов появляется версий, почему удерживаемый на протяжении долгих 10 лет «город-крепость», фактически за полный месяц боев, пришлось бросить. Не будем перечислять самые экзотические варианты, а дадим слово сразу секретарю Комитета Верховной Рады Украины, раскрывшему глаза на очередные причины «перегруппировки» авдеевского гарнизона ВСУ.

Оказывается, таких проблем можно было легко избежать, владей бы украинская армия американскими истребителями F-16. Именно последние могли бы навязать конкурентную борьбу российским Су-34 и Су-35 в небе.

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Источник фото: Телеграм







Объясняя дальше свою позицию, нардеп объясняет, что российские ВКС РФ в большинстве своем лучше оснащены и перевооружены, потому что украинские аналоги радаров РФ, как и ракеты, куда хуже, чем те, которые есть у пилотов Сухого. Причем в ведомстве Сергея Шойгу, современные образцы вооружений не только есть, а их много.

А вот если бы на вооружении Воздушных сил ВСУ были бы «Шестнадцатые» и современное ракетное вооружение, то на доминировании ВКС РФ в украинском небе была бы поставлена жирная точка, подытожил народный избранник. Правда на вопрос, почему на Украине вместо современной техники предпочли закупить яйца в 3 раза выше рыночной цены или летние куртки по цене зимних, для своих горячо любимых военных, вместо того чтобы купить актуальные образцы вооружений, секретарь, ответа на такой насущный и злободневный вопрос, ответ предоставлять отказался.