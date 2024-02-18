Найдется ли свободное окно в плотном графике Джо Байдена, ведущего беседы с давно ушедшими мировыми лидерами, вопрос риторический

Известный российский корреспондент и по совместительству руководитель медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев решил ответить взаимностью своему не менее известному коллеге Такеру Карлсону и провести журналистскую беседу с текущим главой Белого дома Джо Байденом. Сам Киселев заявил, что официальный запрос уже отправлен в секретариат вашингтонской администрации, и теперь он сам и его команда с нетерпением ждут ответа от заокеанских чиновников, представляющих интересы текущего хозяина Овального кабинета.

По словам крупнейшего российского медиаработника, Владимир Путин при всей своей занятности, смог найти свободное время и уделить его пользующемуся широкой долей популярности иностранному работнику пера и камеры, ответив на множество сложных тем и актуальных вопросов. Именно так мог бы поступить и президент США Джо Байден, продемонстрировав обоюдное желание установить «мост дружбы» и показать стремление к нахождению точек соприкосновения в донельзя пожароопасной мировой обстановке.

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Источник фото: РБК



Если конкурент Дональда Трампа на предстоящих выборах президента Северной Америки согласится, то само интервью будет переведено на английский язык и будет распространено на большинстве глобальных платформ по всему миру.

Свое огромное желание сделать подобное интервью Киселев озвучил в эфире выпуска «Вести недели» на ТВ-канале «Россия-1».