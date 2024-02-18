Американский ОБТ уже как минимум полгода едет-едет, но всё не доедет до российских позиций с танками Т-90 "Прорыв" и Т-80БВМ

Для поддержки павшего морального духа украинской армии, безуспешно пытавшейся остановить стремительное наступление ВС РФ в укрепленной донельзя Авдеевке, местные журналисты показали патриотическое видео с тяжелой американской бронемашиной.

«Лихо» передвигающимся по асфальтовому шоссе оказался местный любимец Abrams M1A1, так до сих пор с момента своего появления в ВСУ и не добравшийся до передней линии, где его с таким большим удовольствием ждут отечественные танкисты на актуальнейших версиях Т-90 и Т-80 – «Прорыве-3» и БВМ.

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Источник фото: Телеграм

Со стороны танкового экспертного сообщества, что российского, что иностранного, пошла волна негативных комментариев, обвиняющих танк в скромных военных успехах, точнее их полном отсутствии, по причине того, что украинское командование боится задействовать пускай и устаревшую, но всё ещё актуальную бронемашину в жарких боях на переднем крае своей уже просевшей обороны, бережно оберегая её от участия в таковых, лишь демонстрируя духоподъемные ролики вдали от «Корнетов» и пролетающих с диким свистом подкалиберных оперенных противотанковых боеприпасов «Свинец-2», способных вольфрамовым сердечником прошить использованные в старых версиях Абрамсов, поставленных на Украину, и ранние версии блоков динамической защиты, и сам корпус без урановой брони, предусмотрительно снятый в целях недопущения захвата российскими трофейными командами секретных технологий Пентагона.

Источник фото: vk.com «Российское оружие»



Причем помимо «обдирания» защиты, с танка предусмотрительно была демонтирована и вся современная электроника с теми же целями.









Но даже такой «даунгрейд» не разрешается задействовать в сражениях. Танку дозволено выполнять сугубо «церемониальные» задачи.