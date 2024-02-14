Бронепробиваемость подкалиберного снаряда с вольфрамовым сердечником может достигать 300-мм гомогенной брони

Танковая дуэль случившаяся на полях СВО, российского танка и его коллеги из ВСУ, для последнего закончилась весьма печально. Использование с российской стороны 125-мм оперенного снаряда 3БМ60 «Свинец-2» заставило в прямом смысле «откинуть» нестандартную башню украинского Т-72Б, несмотря на то, что танк был оснащен башенной установкой 1989 года с улучшенным бронированием.





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Источник фото: Военное обозрение





Вольфрамовый наконечник подкалиберного боеприпаса без больших сложностей сначала прошел первый уровень в виде блока динамической защиты, а в финале нападения уничтожил лобовое бронирование, в самом конце вызвав детонацию боекомплекта. После большого взрыва башню вместе с танковой пушкой сорвало, как и опорные катки. О дальнейшем восстановлении невезучего украинского танка и речи быть не может.





Башню "Сорвало". Источник фото: Российское оружие





О боеприпасе, сумевшим преодолеть эквивалентную 480-мм бронестали защиту, известно, что на вооружение он принят относительно недавно, лишь в 2019 году, и предназначен, помимо очевидного поражения тяжелобронированных образцов военной техники, ещё и для уничтожения бетонированных укреплений. В сравнении с предшественником 3БМ46, принятым на вооружение в далеком 1991-ом году, он же «Свинец» с урановым сердечником, бронепробиваемость нового образца на 20% выше и составляет 300-мм гомогенной брони.

И уже по сообщению ТГ-канала «Военный осведомитель», разобраться снаряд с вольфрамовым сердечником может и с западными оппонентами, в лице современных модификаций Leopard 2A6 и британских Challenger 2. Про «украинские версии» M1A1 Abrams с ослабленным бронированием, из-за оправданной боязни Пентагона раскрыть содержание секретной брони, и поэтому заменённой на более дешевый и старый аналог, даже и говорить не приходится.