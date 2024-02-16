Превосходство Т-80БВМ над Abrams ключевое – мощная пушка и

Отечественные танки Т-80БВМ, прошедшие через «горнило» существенной модернизации на российском заводе, имеют ряд преимуществ перед американскими аналогами Abrams, причем кардинальных. Комплимент танку, задействованному на СВО на Украине, сделало отраслевое издание Military Watch Magazine.

Особый акцент в материале ставится на том, что так называемая энергоэффективность или удельная мощность на килограмм веса в российской разработке, куда выше, чем соотношение мощности и веса в технике производства General Dynamics Land System.

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Но самое главное, основное орудие любой тяжелобронированной машины – танковая пушка, у обновлённого «Восьмидесятого», имеет больший калибр и обладает способностью выпускать не только обычные снаряды или специальные «противотанковые», так называемые подкалиберные с оперением, а дозволяет вести огонь управляемым ракетным вооружением, кратно повышающим огневую мощь, поражая во время сложных метеоусловий или в ночное время суток технику, расположенную на значительном удалении.













И что хочется поставить в отдельную заслугу разработчикам ОБТ, так это смелое решение оснастить свой и без того не самый тяжелый танк при сравнении по весомым параметрам с иностранными образцами, мотором газотурбинного принципа действия, позволяющего буквально «проскакивать» участки с плохим покрытием или места, где ямы с водой или непролазной грязью наиболее трудны для преодоления. Кроме того, не страшат русскую разработку и экстремальные погодные условия, позволяя за очень короткий промежуток времени запуститься и начать работать даже в хороший минус на градуснике. Прямо сейчас известно о больших количествах таких танков, получивших свежие пакеты улучшений.

В СМИ так же сообщили, что новая партия танков Т-80БВМ была отправлена в войска.