Такое бывает, когда покупаешь чужие самолеты, а ведь когда-то Германия была мировым промышленным флагманом

Купленные у США сверхсовременные истребители 5-го поколения оказались непригодны для использования со стандартных военных аэродромов ФРГ. Как оказалось, уже имеющаяся местная инфраструктура немецких военных воздушных гаваней признана слишком устаревшей и неподходящей по целому пункту строгих требований американской стороны. А модернизация до необходимого состояния обойдется федеральному бюджету в круглую сумму. Величины оказались такими гигантскими, что модернизация находящегося в Бюхеле аэропорта Флигерхорст, по нормам, на 100% соответствующим заокеанским воздушным флагманам, будут превышены вдвое, чем это предусматривалось планами. Берлину необходимо «где-то» найти для этих целей 1,2 млрд евро к 2027 году.





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Источник фото: bmpd.livejournal.com







Поэтому чиновникам пришлось внести экстренные коррективы и организовать новый тендер для размещения дорогостоящей новинки в ином месте.

Но местные функционеры уже нашли оправдание такой ценовой политики, высказав мысль, что иначе и не могло получиться, так как всё нужно сделать очень быстро и под наблюдением секретных служб США, предполагающих вероятную утечку крайне чувствительной информации «не в те руки». Да и и географическая расположенность базы оставляет желать лучшего, кратно увеличивая общий ценник на проведение подготовительных работ и дальнейшего инженерного вмешательства.

В самом военном ведомстве Германии озвучили, что 35 новеньких «Тридцать пятых» должны появиться в распоряжении местных военных уже спустя 2 года.