Та самая "перегруппировка" генерала Тарнавского, без потерь и на новые, более выгодные позиции. Правда за пределы городской обороны ВСУ

Видео, очень сильно похожее на ту самую перегруппировку без потерь, о которой в своем недавнем обращении рассказал генерал ВСУ Александр Тарнавский, появилось в мировой Сети. На кадрах, размещенных в ТГ-канале «РИА Новости», показано, как два одиноких танка Т-72 принадлежности ВСУ (о чём можно догадаться по знаковым обозначениям в виде белого креста на орудийных башнях бронетехники), в гнетущей тишине едут по асфальтированной дороге. Причем оператор делает акцент на том, что кадры свежие, явно показывая насколько эта «экстракшен» была довольно резвой и опасной. В этом можно убедиться лично, так как отлично видно, что один из танков натуральным образом горит, а второй выделяется сильно поврежденным противодронным блоком. И хотя точной верифицирующей информации пока нет, когда и где видео снято, ясно одно, что это похоже на «глубокий прорыв» прямо в спокойный тыл.





реклама

Источник фото: РИА Новости







А тем временем за сегодняшний день получили в качестве документального подтверждения кадры оставления своих позиций украинской армией, старающейся насколько это возможно, отойти с южных районов Авдеевки, уходя под многочисленные прилёты российских КАБов, наносящих урон даже при падении своем в нескольких сотнях метров от подвижных целей. За минувшие сутки стало известно, что ВСУ потеряли центральную часть города и укрепрайон «Зенит», кроме того лишились Авдеевского завода металлоконструкций.





"Оборона" подвалов в АКХЗ. Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"







Одним из единственных крупных промышленных предприятий, превращенных в мощный оборонительный редут, является местный Авдеевский коксохимический завод. Причем в его подвалах была замечена та самая 3-я штурмовая бригада, выдвинутая на усиление, но почему-то обороняющая исключительно подвальные помещения этой фабрики.