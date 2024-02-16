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Madarator
ВСУ ушли с "Зенита" в Авдеевке, объяснив решение сохранением личного состава и "улучшением" позиций
Следующим этапом вероятно будет "перегруппировка" на второстепенные позиции за пределы Авдеевки

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   Решение уйти с укрепрайона «Зенит» продиктовано прежде всего заботой о личном составе украинской армии и его здоровье, поэтому отрядам ВСУ, занимавшим мощный оборонительный редут, необходимо отойти на другие позиции, которые более «выгодны» в текущей тяжелой обстановке. Но украинское командование не теряет присутствия духа и надеется в ближайшем времени добиться существенных оперативных подвижек, даже несмотря на то, что ВСУ вынуждены отходить на юго-восточные оконечности Авдеевки, оставив прежнее место дислокации. О том что всё очень далеко «непросто», и требует правильного подхода, дабы сохранить дальнейшую боеспособность украинской армии в районе боевых действий, лично высказался руководитель оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия».

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    Тарнавский. Источник фото: Телеграм

   По словам генерала Александра Тарнавского, отход не связан с «критической обстановкой» на местах, просто новые перемещения вынуждают применить тактические уловки украинского Генштаба. И возможно в ближайшей перспективе всё «обойдется».

   Менее оптимистичен в своих высказываниях замкомбрига 3-й штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов, заявивший, что поспешившая на выручку бригада на местах попала в полное окружения, вынужденная держать круговую оборону для воспрепятствования своего «переформатирования».  

   И разделяют его пессимистичный прогноз и в публикации Washington Post, заявив, что из Авдеевки ряд украинских подразделений начали поспешный уход.

#всу #авдеевка #александр тарнавский
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