Всё хорошо прекрасная маркиза, всё хорошо

Что происходит в практически плотно закупоренной российскими клещами Авдеевке, рассказал генерал ВСУ Александр Тарнавский, заявивший, что «перегруппировка» выполнена на самом высочайшем войсковом уровне, и хотя пришлось отступить с южной части донбасского «города-крепости», участвовавшие в запланированном отходе на более выгодные позиции украинские отряды потеряли пленными всего лишь несколько человек.





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Кадры водружения флагов в центре Авдеевки у воинского мемориала. Источник фото: ТГ-канал "Военный Осведомитель"







Вместе с тем чуть сложнее приходится украинским раненым, которым придется подождать запаздывающие эвакуационные команды ВСУ, которые должны приехать несколько позже, так как проезд в город затруднен.

Военачальник считает, что сама битва за пригород Донецка не заканчивается, а только начинается, просто не нужно «спешить» и подыгрывать непроверенной информации, идущей от оппонента.





Вот так "тройка" обороняет Авдеевку в подвалах АКХЗ. Источник фото: ТГ-канал "Военный Осведомитель"





А вот со стороны российских ТГ-каналов в сторону ВСУ летит куда меньше оптимистичных сводок. Потому что в Сети появились привязанные к местности кадры с присутствием российских военных на ряде знаковых точек, таких как Авдеевский завод металлоконструкций. Помимо фабрики, российский флаг теперь реет и в центральной части города, где на памятнике, на месте братской могилы советских воинов он и был установлен. Также уже освобожден от украинских сил и укрепрайон «Зенит».

Поступают новости и о самой «элитной» украинской бригаде – 3-й штурмовой, воины которой «героически» обороняют местный завод АКХЗ, скрываясь в подвальных помещениях и жалуясь на запах сгоревшего топлива, мешающий нормально дышать.