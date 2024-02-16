100 бомб-планеров, разрушающих местные ландшафты украинкой обороны, только согласны с этим высказыванием

Как можно выдержать одновременный натиск танков, авиации и нескончаемый поток воздушных дронов, когда твои ресурсы не то что бы куда меньше, а полностью блокированы, так как главные транспортные артерии наряду со второстепенными, перекрыты, а запасные логистические линии оставляют желать лучшего, представляя собой промокшие от зимней оттепели бескрайние комья грязи, в которых застревают и люди и бронемашины, включая мощные моторы танков, неспособные обеспечить гусеничной технике продвижение. О непростой ситуации, которая сложилась для украинского гарнизона ВСУ в Авдеевке, рассказал командир украинской бригады Александр Бородин. По словам Бородина, всё что он сейчас видит и знает, ни в коей мере не идёт в сравнение с ранее утерянным Бахмутом (Артемовском), в котором украинские войска столкнулись с ЧВК «Вагнер». Причем последний в битве за город практически не использовал планирующие бомбы, а только за 15 декабря на позиции ВСУ в Авдеевке было сброшено не менее 100 таких УФАБов.





реклама

Источник фото: Известия





«В Авдеевке всё сложнее и мрачней. Мы просто не тянем». Примерно такая картина предстала перед глазами пресс-офицера ВСУ, знающего не по наслышке обстановку в донбасском «городе-крепости».

Проведя экспресс-анализ ситуации, он отметил, что это и есть та самая «критическая» обстановка, когда соотношение противостоящих сил тождественно совсем уж безрадостной картине в «7 к 1». На одну бригаду украинской армии приходится семь российских. Естественно, что сложно в таком вакууме украинской недееспособности добиваться каких-то радужных целей, резюмировал военнослужащий ВСУ.