Но переживать наверняка не стоит: новый главком ВСУ Сырский назвал своим "приоритетом" желание сберечь ВСУ

Желание контролировать Авдеевку, которая в настоящее время находится в крайне сложных условиях, когда позиция украинской стороны похожа на пространство между молотом и наковальней, вынуждает Киев принимать непопулярные решения. Стоимость таких решений может оказаться гораздо выше, чем в случае проигранной битвы за Бахмут. Всё это связано с причинно-следственными связями, когда для успешной обороны "города-крепости", расположенной рядом с Донецком, необходимо использовать мобилизацию большого количества украинских граждан, а также решить вопрос о том, где взять столько снарядов для успешного ведения боевых действий на передовой. Имея дело с первым, и со вторым факторами, украинское военно-политическое руководство сталкивается с большими трудностями, которые оно не может решить прямо сейчас. Об этом решили рассказать в Financial Times.





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В публикации также поднимается острый вопрос о новом главнокомандующем ВСУ Александре Сырском. В своем публичном выступлении для западных СМИ он заявил, что его главной задачей на сегодняшний день является сохранение как можно большего числа жизней украинских военнослужащих. Однако, как это соотносится с его недавним приказом отправить на передовую все новые силы ВСУ в Авдеевку, издание затрудняется ответить. Кроме того, известно, что в сам город уже проникают дополнительные украинские подразделения, что делает Сырского, по мнению некоторых, "обманщиком", никакого своего внимания не обращающего на потери своих войск.

В текущей сложной обстановке солдаты ВСУ ропщут, что генерал начинает оправдывать свое прозвище "200", став, по их мнению, непосредственным виновником проигранной битвы за Дебальцево в 2015 году, когда выход из города полуокружённой украинской группировке войск стоил существенных потерь.