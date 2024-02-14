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Экс-генерал СБУ Наумов попросил убежища в одной из стран G7
Последний неофициально известен участием в контрабанде и занятиях рэкетом

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Экс-генерал Службы безопасности Украины Андрей Наумов, объявленный на родине в розыск, попросил политического убежища в одной из стран G7. Он сам сообщил об этом в интервью украинской службе BBC.

Опальный и уже бывший высокопоставленный сотрудник украинской спецслужбы лично обратился за так называемой картой политического убежища к неназванной стороне, входящей в блок  стран «большой семерки». 

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   В публикациях особо подсвечивается такой неприглядный факт в биографии бывшего киевского силовика, как его неприкрытое участие в различных темных схемах и делах, благодаря высокому покровительству властей официальной Украины. Звание «серого кардинала» СБУ с регалиями в виде курирования контрабанды и процента с доли в рэкетирских делах его подчиненных прилагаются. 


Источник фото: Телеграм


   Про Наумова известно, что уже 23 февраля 2022 решил оставить Украину, а спустя три месяца был пойман местными властями Сербии с большим количеством наличных денег, подлежащих явной декларации в государственных органах. После чего его заключили в тюрьму на полтора года.

   И что самое интересное, оставление Украины не вызвало в последней возбуждения в подозрении на государственную измену.

#андрей наумов
Источник: bbc.com
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