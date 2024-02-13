А с такой жесткой мобилизацией и вовсе будет неудивительно, когда такие города самостоятельно попросятся "на выход"

Бывшие города Российской империи, затем ставшие советскими, такие как Харьков, Днепропетровск, Одесса и Николаев, могут в ближайшей исторической перспективе снова стать русскими городами. Настойчивая политика украинского руководства быть приверженцем «границ 91-года» толкает российскую сторону к ужесточению подхода в попытках объяснить официальному Киеву, что ситуация «в поле» предполагает трезвый взгляд на текущее положение Украины. И как заявил бывший разведчик США Скотт Риттер, мир между Украиной и Россией возможен, но последствия затягивания конфликта со стороны Банковой, приведут последнюю к обратному результату: Харьков и ряд других крупных городов, никогда больше не останутся за Украиной. А ведь был шанс договориться в Стамбуле, но тотальная вера украинской власти в удачный исход игры под названием «пан или пропал», вынуждает сложившиеся обстоятельства сделаться весьма сложными для Киева.





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Источник фото: Парламентская газета







Российская армия продолжает двигаться, она блокирует Авдеевку, добивается прогресса под Купянском и перемалывает элитные бригады морской пехоты в херсонских Крынках, что может остановить её? Риторически задаётся отставной офицер. Между тем украинская армия достигла границы системного кризиса, который получился из-за необдуманных действий на поле боя и существенной, но явно недостаточной помощи западного мира, который не ожидал от ВС РФ смелого взгляда на свои проблемы и столь быстрого их решения, даже ценой некогда «непростых решений» в Харьковской области и в Херсонской, позволившим сохранить будущий ударный костяк своей войсковой группировки. «Русские медленно запрягают, но быстро едут», – констатировал Риттер.

И по мнению немецкого журналиста Пауля Ронцхаймера в ряде украинских артиллерийских подразделений снарядов настолько мало, что они вынужденные экономить, выпускают в сторону российских позиций до 1-2 снарядов в день.