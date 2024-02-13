Для успешных боевых действий украинской армии необходимо около 2 млн. снарядов в год. ВСУ получают едва ли половину от этого количества

Снарядный голод может стать той самой роковой причиной, после которой последует ряд «непростых решений» от украинского командования. В худшем своем прогнозе, даже приказов украинского Генштаба может не потребоваться и украинские солдаты и офицера начнут принимать приказы об отступлении самостоятельно, так как невозможно побеждать и даже удерживать защитные линии обороны, если в тебя стреляют градом тяжелого вооружения, а ты не можешь ответить. Неспособность украинского военно-политического руководства обеспечить свою родную армию должным количеством военного снаряжения, в первую очередь боеприпасов, вынудит последних довольствоваться лишь одними поражениями. А позитивная динамика в тщетных попытках отстоять хотя бы ранее удерживаемые территории для украинской армии и вовсе не просматривается. Без нужного количества снарядов ВСУ ждёт тотальный крах. В этом существенно уверен побывавший на передовых позициях украинской армии германский репортёр Пауль Ронцхаймер.

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Источник фото: Известия

Последний отметил, что снаряды – это «кровь конфликта», а обескровленное тело украинской армии не представляет угрозы для российской стороны, после чего последней будет просто отбросить от текущей линии ЛБС увядшую оборону ВСУ. Этого ли хотят на Западе, риторически задается журналист.

Вместе с тем ситуация на передовой доходит до того, что на один день боёв у украинских артиллеристов есть 1-2 снаряда, после чего наступает вынужденная пауза до следующего дня, сообщает германский работник прессы.

По данным управляющего оборонным концерном Rheinmetall Армина Паппергера, ВСУ в год необходимо 2 млн. снарядов, собрать количество которых не по силам немецкой промышленности.