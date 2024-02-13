Российская армия постепенно сжимает кольцо вокруг города.

Украинская армия продолжает коллапсировать, пытаясь всеми возможными силами и способами избежать своего очень скорого поражения в «городе-крепости» Авдеевке, страдая от воздействия множества объективных факторов, таких как нехватка снарядов, личного состава, установок ПВО и бронетехники, в силу разного рода обстоятельств не в состоянии разрешить трудные противоречия, даже ценой возросших потерь. Так вступивший в новую должность главкома ВСУ генерал Александр Сырский, чье назначение крайне неоднозначно встретили украинские офицеры, решил деблокировать часть украинского гарнизона донбасского города и отправил находящуюся в стратегическом резерве элитную бригаду для контрудара по внешнему вектору окружения, но по ряду информации, этот удар не удался в полной мере, закончившись в итоге отступлением с потерями. А кольцо в Авдеевке, которое может превратить оборону города для ВСУ в бесполезное дело, продолжает смыкаться.

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Источник фото: Телеграм Телеграм



К настоящему времени известно о крайней степени ожесточенности боях рядом с укрепрайоном под названием «Зенит», где успехи российской стороны с расположенным поблизости дачном поселении с частным сектором и Опытным, не дают осуществиться замыслу украинского Генштаба.

Источник фото: Телеграм

Кроме того прямо сейчас «Зенит» уже сам на половину окружен, а к нему с четырех направлений пробиваются первые штурмовые группы россиян, причем для удержания этого укрепрайона хоть сколько-нибудь продолжительное время, должна быть хоть одна свободная от огневого контроля ВС РФ трасса с твердым покрытием, необходимая для подвоза пехотных резервов и заканчивающихся в постоянно отражаемых атаках российской стороны боеприпасов. Но к большому несчастью для украинских командиров, таковых логистических маршрутов, безопасных и свободных, больше нет.