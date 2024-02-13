Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны

Решение украинского лидера Владимира Зеленского отправить своего «стального генерала» на заслуженную пенсию якобы из-за большого желания «омолодить» закостеневшее командование новыми командирами и тем самым «перезагрузить» военную структуру, по своей сути является слишком поспешным действом, не нашедшим широкого отклика в армейской среде. Причем по мнению отставного генерала, командовавшего в свое время военным спецназом Украины Сергея Кривоноса, действующие военные ВСУ не просто недовольны, они возмущены до крайностей, узнав, что их любимчик и «батько» Валерий Залужный теперь больше не с ними, а вполне себе гражданский человек, лишившийся погон из-за недовольства им своего президента. «Так не должно было быть». Рассказал Кривонос.





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Источник фото:Телеграм





Своей негативной реакцией отставной высший офицер поделился во время ютьюб-сессии на канале «Прямой», где открыто заявил, что Украину и ВСУ ждут крайне негативные последствия, а решение, из-за чего государство «потеряло» крайне талантливого военачальника, ещё ох с какой болью аукнется «всем нам».

Причем согласно объяснениям Кривоноса, маневр с удалением Залужного от командования есть не что иное, как политическое «дзюдо», правда сам прием не сработал. Считается, что Владимир Зеленский хотел заставить поверить обычных граждан, что в суровой мобилизационной действительности виноват лишь один человек. И имя ему Валерий Залужный. Но он допустил просчёт, народ обмануть не удалось, а весь негатив вылился именно на инициатора такой борьбы – то есть на Зеленского, резюмировал отставник. Теперь ВСУ командует полностью лояльный политическому руководству страны Александр Сырский, уроженец Владимирской области РСФСР, закончивший «кузницу российских генералов» в Москве – МВОКУ.