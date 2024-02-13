Теперь на таком танке можно смело не то что бы быть подвижной артиллерийской батареей, но и проложить проход через минное поле и повести за собой вперед штурмовую группу

Российской армии в богатом военном наследстве Советского Союза досталось много разнообразнейшей техники, как до невозможности старой, так и существенно устаревшей. Причем первый вариант можно оставить только для бронетанковых музеев, а второй, умелыми действиями заводских групп, модернизировать во вполне себе актуальные версии, которые не стыдно использовать во время конфликта высокой интенсивности, чем по сути является российская СВО. И такие чудо-мастера, как и комплекты для апгрейда нашлись. Итогом чего и стали версии Т-62М и Т-62МВ обр. 2020 года, получившие в виде «тяжелых ревизий» множество полезных изменений, начиная от усиленной брони и продвинутой версии ночного прицела, и до двигателя с увеличенной мощностью и бульдозерными отвалами.

Видео с обновленными машинами появилось в российской соцсети, где группа танков из 6 штук предстала во всей красе. Вся показанная техника принадлежит тактической группе Восточного военного округа.

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"Классический" Т-62М. Источник фото: парк Патриот







От базового варианта танка, выпущенного ещё в 60-ых годах прошлого века, новые варианты отличаются блоками динамической защиты, размещенными на лобовой проекции, бортах, а в случае варианта «МВ», ещё и на башенной установке.

Для защиты от дронов установлены так называемые «мангалы» и сетчатые экраны с обязательным наличием маскировочной накидки. Дополнительной защитой от БПЛА противника является наличие РЭБ-модулей.





Модернизированные варианты. Источник фото: вк-сообщество "русское оружие"







Но больше всего визуально выделяются бульдозерные отвалы, предназначенные для создания проходов в городской черте или слоях почвы, подготовки укрытий и для преодоления методом засыпки различных траншей и ям.

Так как по очевидным причинам танки стали больше весить, прямо на заводе стандартный силовой агрегат был заменен на более мощный, с высокими энергоемкостными характеристиками.

А если придется принять ночной бой, застать врасплох экипаж не получится: в танк интегрирован круглосуточный прицел 1ПН96МТ-02.