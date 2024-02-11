Сражение за населенный пункт длилось с 18 января

В центральной части поселка Веселое в ДНР появился российский флаг. Туда его водрузили освободившие населенный пункт тульские десантники. Об успехах российской армии на одном из направлений наступления ВС РФ рассказали в РИА Новости.

По сообщению отечественных корреспондентов, триколор был вооружен рядом с памятником солдатам и офицерам, потерявшим жизнь в боях Великой Отечественной.

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Во время водружения национального символа офицер ударной группы зачитал пламенную речь и отдал дань уважения смелости и умелым военным действиям десантников, которые свои достижения на поле боя посвятили своим предкам, успешно действовавшим во время ВОВ на многих направлениях освобождения общей Родины.

Источник фото: Регнум







В беседе с журналистом информационного агентства один из гвардейцев-десантников заявил, что его преисполняет чувство гордости, так как он по примеру своего деда-фронтовика, так же участвует в освободительном походе и доказывает практикой, что сила и крепость русского духа до сих пор остаются непревзойденными на поле боя.

Известно, что в освобождении Веселого была задействована группировка «Южная», бившаяся за контроль над посёлком начиная с 18 января. Кадры сражения, предшествующего штурму на этом участке ЛБС разместило отечественное оборонное ведомство.

А тем временем в западной прессе сообщают, что успешные наступательные действия российской стороны распространяются сразу на девять направлений, вынуждая украинский Генштаб в авральном режиме маневрировать своими и без того ограниченными резервами, затыкая в «авральном режиме» наиболее сложные участки украинской обороны.