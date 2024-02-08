Тактические обвесы и новомодные гаджеты умеют делать и показывать не только в Голливуде и Пентагоне

Тесное творческое сотрудничество двух заводов уральского города Миасс позволило двум инженерным коллективам создать особенное дульное устройство, превращающее классический автомат Калашникова в импровизированную катапульту для пехотных гранат. Причем дело придумкой не ограничилось: прямо сейчас началось серийное производство повышающего тактический огневой уровень оборудования.

Так в Челябинской области конструкторы двух предприятий продемонстрировали дульную насадку, получившей название в обиходе, как мини-мортира. Само изобретение заключается вот в чем: прикрепив импровизированный «стакан» к дульной части ствола любой солдат может запустить пехотную гранату на предельное расстояние в 120 метров. Причем до создания, на стадии проектных работ и во время самого конструирования, инженерные кадры предприятий ни на минуту не теряли обратной связи непосредственно с военными, консультируясь с военнослужащими из СВО по ряду вопросов, после чего были внесены изменения в конструкцию, повысившие надёжность и качество боевой работы насадки. Прямо сейчас ствольный «расширитель» находится на вооружении отечественных разведчиков и уже возможно засветился на одном из горячих направлений, например в битве за Авдеевку, где украинский гарнизон находится в крайне тяжелом положении, с высокой долей вероятности готовый очутиться по частям в огневом мешке, в особенности в южной части города.

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Источник фото: Военное обозрение





Хочется поставить особый акцент на том, что это не первое подобного плана изобретение, замеченное на полях российской спецоперации на Украине. Буквально в конце минувшего лета ряд ремонтников в одной из рот создали импровизированный «колодец» для запуска в сторону противника гранаты ГРД-5 посредством дула АК-74. После чего смелая творческая мысль не остановилась и дошла до апгрейда уже гранатомёта РПГ-7, переделанного в орудие, способное метать 82-мм минометные мины прямо со ствола «граника».