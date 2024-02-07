Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Издание PC Gamer назвало лучшие процессоры для игр в 2024 году: от самых дешевых и до самых дорогих

Вы будете удивлены, но бюджетными камнями для "школьник-гейминга" здесь окажется продукция Intel, а нишу для игровых энтузиастов прочно оккупирует продукция AMD
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

   Отраслевые эксперты популярного издания PC Gamer решили посмотреть предложения на рынке, касающиеся актуальных версий процессоров и поделились мнением профессионалов для игровых фанатов, желающих приобрести СPU для сборки игрового ПК, адекватного для 2024 года. В импровизированный список вошли как самые доступные, так и самые-самые, для кого маркетинговая приставка процессор «для геймеров-энтузиастов», совсем не пустой звук.


реклама



   Сложно предположить, являются ли неназванные поименно специалисты фанатами какой-то конкретной компании, занятой производством процессоров, но наиболее предпочтительной для игровой сборки системного блока оказалась корпорация Intel с её крайне удачным 13-ым поколением, где не нашлось места извечному антагонисту в лице AMD, замахнувшегося на самый верхний сегмент, но имеющего свой взгляд на ряд продуктов так называемого начального уровня.


реклама



   Первым процессором, который подойдет основной массе любителей компьютерных игр, был назван Core-i5 13600К. К достоинствам последнего можно отнести энергоэффективность и приятную производительность, эквивалентную Core-i9 12900К. Не в последнюю очередь шанс проголосовать за него рублем даёт знание того факта, что для установки его не требуются материнские платы, как говорят у нас в стране, «за оверпрайс». Достаточно практически любой motherboards 600-й серии.  


реклама



Gigabyte Z690 Gaming X DDR4


   Из достоинств, названных реальными российскими геймерами этой модели, были отмечены такие положительные качества, как быстрота, так и больший размер кэша уровней L2 и L3 процессора в сравнении с поколением Alder Lake. Так же похвалы удостоился другой контроллер памяти, который конкретно лучше, чем у более старых процессоров, но всё ещё актуальных. И как отметил пользователь с ником Green Alex, его процессор «делает» по части игр и рабочих задач i5 12700k и практически равен i5 12900k.

   Но и не обошлось и без недостатков. За высокую производительность приходится платить. Например, высокой температурой и повышенным энергопотреблением. В последнем случае оно в 1,5 раза выше чем у i5 12900k. Так тот же Зеленый Алекс пишет, что процессор по части энергии настолько прожорливый, что для него вовсе не проблема в режиме stress FPU в той самой Aida64 съесть 190 Вт. А если выбран режим Prime95 Small FFT то и все 251 Вт. Поэтому будьте готовы раскошелиться на вменяемое охлаждение. И желательно водяное.

реклама



   Если у вас в кармане есть отверстия, сквозь которые утекли ваши деньги на вкусный игровой апгрейд ПК, то специалисты советуют присмотреться к i5-13400F. Здесь AMD просто стоят в стороне, как по игровой производительности, так и по так называемому многопотоку. И да, прекрасная производительность в одноядерном режиме тоже рулит. Прям универсал «на все деньги».


   К его достоинствам невзыскательные отечественные покупатели относят низкое энергопотребление вкупе с той самой невзыскательной любовью к обычным дешевым охлаждающим системам, так как сам камень достаточно холодный. Да, если у вас версия процессора Box, то лучше избавиться от входящего в комплект кулера и купить что-то «поприличнее», но и не за дорого. Не забываем, что процессор у нас бюджетный в рамках игровой сборки. Кроме того процессор «дружит» с более дешевой памятью, чем DDR5, и поэтому лоялен к DDR4-памяти. Чем не не несколько баллов в копилку привлекательности для потенциальной покупки?

   Если у вас деньги куры не клюют или вы производитель тех самых яиц за 200, то вам нужно смотреть в сторону того самого Ryzen 7800X3D. И нет того, кто бы оспорил и смог бросить ему вызов по части максимальной кадровой частоты. И даже продукция Intel тут пасует. 


    Российским игровым фанатам подкупает в новинке от AMD приверженность к высокой игровой производительности. Былые фризы, статтеры, различные подвисания отправились в нижние миры, исчезнув с горизонта довольного покупателя под ником «Пришелец-HQ3364 » как класс. Так в донельзя процессорозависимой игре Black Desert Online 90% всех подтормаживаний как не бывало, а остальные 10% образуются из-за слегка кривоватого движка игры. Что уж поделать?

   Но есть в процессоре и ложка черного-пречерного дегтя. Верхняя крышка процессора толстая-претолстая. Следовательно, чтобы его охладить, не нужно быть излишне скупым. Не нужно жадничать, а следует раскошелиться на корпус с хорошей продуваемостью и водяной системой охлаждения, например такой, как DEEPCOOL LS720. Абсолютно не лишними будут и дополнительные вентиляторы на вдув и выдув.


   А вот если у вас компьютер уже есть, и он тоже принадлежит к красному семейству, то лучшим выбором будет инсталляция Ryzen 7 5800X3D, ведь после него зияет пугающая чернота, так как после AM4 ждёт забвение и все внимание руководства AMD будет направлено на актуальный сокет AM5.


   Особенно комментировать тут нечего: цена\качество. К тому же камень считается относительно холодным. А для любителей покопаться в BIOS, крайне рекомендована процедура андервольтинга. Как говорится, средне-бюджетный проект получить не хотите ли?

   А вот если вы не являетесь игровым фанатом до мозга костей, но всё-таки хотите хотя бы на минимальных настройках графики «отчебучить» в современных игровых проектах уровня AAA, даже рискуя получить уж вовсе издевательский FPS, подразумевая под этим лозунг, главное не частота кадров, а вообще удачная попытка запустить игру, то вашим выбором по части встроенного графического ядра будет искомый Ryzen 7 8700G. Бюджет он и есть бюджет. Что тут скажешь. Зато в ближайшем будущем вы сможете прикупить относительно производительную игровую карту и задать жару в любой из актуальных игровых новинок, в рамках дозволенного конечно. Иначе вам на несколько абзацев выше.


   Что тут скажешь про игровую производительность. Разве что GTA 5 запускается на высоких настройках и исправно работает. И на том хорошо.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel ryzen 7800x3d игровые процессоры i5-13400f i5 13600к лучшие игровые процессоры в 2024 году подборка игровых процессоров процессоры для гейминга
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: разгоняем SSD
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
2
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
1
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
14
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
19
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
36
Обзор моноблока HIPER ExpertCenter D27
10
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы обнаружили в соседней планетарной системе потенциально пригодную для жизни суперземлю
3
Почти неповрежденную украинскую ракету «Нептун» выбросило на берег в России
+
Китайские солнечные панели угрожают банкротством производителям такого оборудования в ЕС
1
В ВСУ заявили, что предназначенные для Украины истребители F-16 будут снаряжены ракетами с дальностью до 500 километров
1
97 актуальных смартфонов Xiaomi, которые в 2024г точно получат новую операционную систему HyperOS
+
В Малайзии завершилось строительство второго по высоте небоскреба в мире Merdeka 118
1
Анонсирована стратегия «Передний край» о противостоянии России и США в антураже современной войны
+
Космический самолет Dream Chaser полностью собран и проходит предстартовые испытания
3
Россия установила противотанковую ракету на гражданский квадрокоптер
+
Космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружил и приступил к изучению Супер-Земли TOI-715b
+
Минцифры РФ: за неделю подано более миллиона заявок на дистанционное участие в выборах президента
3
Китайские дельцы покупают готовые ПК и вынимают из них RTX 4090 для дальнейшей перепродажи
3
Samsung One UI 6.1 меняет правила игры с плавающими окнами и кнопкой «Развернуть все»
1
Правительство США отреагировало на безрассудное поведение в вирусном видео водителя Tesla
+
Volvo продолжит производство моделей XC90, XC60 и S90
+
NVIDIA GeForce RTX 3050 6 ГБ: новая видеокарта показывает хорошие результаты в ранних тестах
2
Тесты Ryzen 7 8700G показали, что производительность GTX 1060 теперь доступна на встроенной графике
8
TECNO POVA 6 Pro 5G готовится к релизу
1
Нарастают проблемы с Galaxy S24: 3 проблемы с новейшим смартфоном Samsung
2
Windows 11 ждут регулярные крупные обновления
2

Популярные статьи

Разрушаем 2 геймерских мифа – почему вам хватит 16 Гб ОЗУ, и стоит ли покупать флагманы NVIDIA
78
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
224
США строят ударный флот безэкипажных судов, способных остановить ВМС НОАК
3
ТОП-7 игровых ноутбуков до 100 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
5
Как я сэкономил на сборке системы 20 тысяч рублей, а после потратил их на правильную видеокарту AMD
20
Российский компьютерный корпус открытого типа SS Prise - мои впечатления от сборки и использования
98
"Аквамен и потерянное царство": сказ о том, как Аквамен подводного Саурона замочил
1
Штурмовая артиллерия: StuG III и его потомки
1
Ретроклокинг: разгоняем SSD
8
Первая российская подводная лодка - Дельфин
3

Сейчас обсуждают

tolya21
10:48
Поспорю. Как раз перешел с него на 12400f. Разницы не ощущаю. В самые последние игры пока не играл.
Собираем недорогой игровой ПК на энергоэффективной новинке 2024 года — GeForce RTX 3050 6 ГБ
Johnny Milliard
10:47
Ну правильно, иди купи 4070ти.
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
tolya21
10:47
Так точно. На порнхабе всё намного романтичнее:)
3 романтических фильма от Netflix, которые можно посмотреть на день святого Валентина
Dimkovski
10:46
Как за заепали со своим линухом
Как легко заразить вирусами Ubuntu 22.04 LTS изначально не имея root прав
Джон Коннор
10:45
Вот это цены были...
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Джон Коннор
10:44
Им платят за число просмотров и комментов, поэтому они плодят треш новости
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
PisyaK
10:44
Хорошая идея, надо всех "этих" потихоньку на дно к Титанику. Побольше бы стартапов таких. Ну и не за горами частные полеты в космос... Глядишь к 2050 избавиться мир от этих ненасытных отбросов "основн...
Самая дорогая яхта в мире и самая роскошная подводная лодка одновременно ищет своего покупателя
7FELIX7
10:43
Согласен , крепить нужно крепко, что бы потом крепко не открепили!!!
К январскому инциденту с Boeing 737 Max привело отсутствие четырёх болтов после ремонтных работ
ark-bak
10:43
Брать 12100 и 3050 в 24году? Да это кал-нет денег иди работать и покупай что-то нормальное. Как по мне сейчас минимум это i5 12500. Материнки на 610-это чисто офисные решения. Памяти 32 нужно. И 6гб в...
Собираем недорогой игровой ПК на энергоэффективной новинке 2024 года — GeForce RTX 3050 6 ГБ
7FELIX7
10:41
Ну в тему же???))) боинг и четыре болта... И так сойдет... Будет крепко ты только держись...
К январскому инциденту с Boeing 737 Max привело отсутствие четырёх болтов после ремонтных работ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем