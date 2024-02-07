Отраслевые эксперты популярного издания PC Gamer решили посмотреть предложения на рынке, касающиеся актуальных версий процессоров и поделились мнением профессионалов для игровых фанатов, желающих приобрести СPU для сборки игрового ПК, адекватного для 2024 года. В импровизированный список вошли как самые доступные, так и самые-самые, для кого маркетинговая приставка процессор «для геймеров-энтузиастов», совсем не пустой звук.





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Сложно предположить, являются ли неназванные поименно специалисты фанатами какой-то конкретной компании, занятой производством процессоров, но наиболее предпочтительной для игровой сборки системного блока оказалась корпорация Intel с её крайне удачным 13-ым поколением, где не нашлось места извечному антагонисту в лице AMD, замахнувшегося на самый верхний сегмент, но имеющего свой взгляд на ряд продуктов так называемого начального уровня.





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Первым процессором, который подойдет основной массе любителей компьютерных игр, был назван Core-i5 13600К. К достоинствам последнего можно отнести энергоэффективность и приятную производительность, эквивалентную Core-i9 12900К. Не в последнюю очередь шанс проголосовать за него рублем даёт знание того факта, что для установки его не требуются материнские платы, как говорят у нас в стране, «за оверпрайс». Достаточно практически любой motherboards 600-й серии.





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Gigabyte Z690 Gaming X DDR4







Из достоинств, названных реальными российскими геймерами этой модели, были отмечены такие положительные качества, как быстрота, так и больший размер кэша уровней L2 и L3 процессора в сравнении с поколением Alder Lake. Так же похвалы удостоился другой контроллер памяти, который конкретно лучше, чем у более старых процессоров, но всё ещё актуальных. И как отметил пользователь с ником Green Alex, его процессор «делает» по части игр и рабочих задач i5 12700k и практически равен i5 12900k.

Но и не обошлось и без недостатков. За высокую производительность приходится платить. Например, высокой температурой и повышенным энергопотреблением. В последнем случае оно в 1,5 раза выше чем у i5 12900k. Так тот же Зеленый Алекс пишет, что процессор по части энергии настолько прожорливый, что для него вовсе не проблема в режиме stress FPU в той самой Aida64 съесть 190 Вт. А если выбран режим Prime95 Small FFT то и все 251 Вт. Поэтому будьте готовы раскошелиться на вменяемое охлаждение. И желательно водяное.

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Если у вас в кармане есть отверстия, сквозь которые утекли ваши деньги на вкусный игровой апгрейд ПК, то специалисты советуют присмотреться к i5-13400F. Здесь AMD просто стоят в стороне, как по игровой производительности, так и по так называемому многопотоку. И да, прекрасная производительность в одноядерном режиме тоже рулит. Прям универсал «на все деньги».





К его достоинствам невзыскательные отечественные покупатели относят низкое энергопотребление вкупе с той самой невзыскательной любовью к обычным дешевым охлаждающим системам, так как сам камень достаточно холодный. Да, если у вас версия процессора Box, то лучше избавиться от входящего в комплект кулера и купить что-то «поприличнее», но и не за дорого. Не забываем, что процессор у нас бюджетный в рамках игровой сборки. Кроме того процессор «дружит» с более дешевой памятью, чем DDR5, и поэтому лоялен к DDR4-памяти. Чем не не несколько баллов в копилку привлекательности для потенциальной покупки?

Если у вас деньги куры не клюют или вы производитель тех самых яиц за 200, то вам нужно смотреть в сторону того самого Ryzen 7800X3D. И нет того, кто бы оспорил и смог бросить ему вызов по части максимальной кадровой частоты. И даже продукция Intel тут пасует.





Российским игровым фанатам подкупает в новинке от AMD приверженность к высокой игровой производительности. Былые фризы, статтеры, различные подвисания отправились в нижние миры, исчезнув с горизонта довольного покупателя под ником «Пришелец-HQ3364 » как класс. Так в донельзя процессорозависимой игре Black Desert Online 90% всех подтормаживаний как не бывало, а остальные 10% образуются из-за слегка кривоватого движка игры. Что уж поделать?

Но есть в процессоре и ложка черного-пречерного дегтя. Верхняя крышка процессора толстая-претолстая. Следовательно, чтобы его охладить, не нужно быть излишне скупым. Не нужно жадничать, а следует раскошелиться на корпус с хорошей продуваемостью и водяной системой охлаждения, например такой, как DEEPCOOL LS720. Абсолютно не лишними будут и дополнительные вентиляторы на вдув и выдув.





А вот если у вас компьютер уже есть, и он тоже принадлежит к красному семейству, то лучшим выбором будет инсталляция Ryzen 7 5800X3D, ведь после него зияет пугающая чернота, так как после AM4 ждёт забвение и все внимание руководства AMD будет направлено на актуальный сокет AM5.





Особенно комментировать тут нечего: цена\качество. К тому же камень считается относительно холодным. А для любителей покопаться в BIOS, крайне рекомендована процедура андервольтинга. Как говорится, средне-бюджетный проект получить не хотите ли?

А вот если вы не являетесь игровым фанатом до мозга костей, но всё-таки хотите хотя бы на минимальных настройках графики «отчебучить» в современных игровых проектах уровня AAA, даже рискуя получить уж вовсе издевательский FPS, подразумевая под этим лозунг, главное не частота кадров, а вообще удачная попытка запустить игру, то вашим выбором по части встроенного графического ядра будет искомый Ryzen 7 8700G. Бюджет он и есть бюджет. Что тут скажешь. Зато в ближайшем будущем вы сможете прикупить относительно производительную игровую карту и задать жару в любой из актуальных игровых новинок, в рамках дозволенного конечно. Иначе вам на несколько абзацев выше.





Что тут скажешь про игровую производительность. Разве что GTA 5 запускается на высоких настройках и исправно работает. И на том хорошо.