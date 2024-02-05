На любую "хитрую версию" БМП с динамической защитой всегда найдется своя модернизированная ракета 9М133М-2 с тандемной БЧ

В Пентагоне решили прислушаться к пожеланиям украинских военных после разгрома больших ударных групп БМП Bradley во время неудачного контрнаступления и оснастили последние относительно свежей версией динамической защиты. Но даже переход на броневые стандарты защиты самой армии США не позволили одному из экземпляров Bradley проскочить невредимой мимо засадного отряда российских бойцов, подкарауливших украинскую бронемашину глубокой ночью, понадеявшуюся на темное время суток.

Так во время скоростного маневра по одной из проселочных дорог на Запорожском направлении украинская Bradley была поражена продуктом тульских оружейников, взорвавшись после прилёта тяжелой ракеты «Корнета».

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Источник фото: Телеграм





Корректируемая в полете 9М133М-2 настигла технику ВСУ прямо в движении на удалении в 4560 метров от места пуска, поразив левый борт.





Один из украинских Брэдли с блоками динамической защиты. Источник фото: Телеграм





Причем как писалось в самом верхнем абзаце, уничтоженная версия оказалась «непростым орешком» – помимо пассивной многослойной брони из-за океана совсем недавно прислали комплект динамической брони BRAT-2. Но и такое решение не сыграло, так блок тандемной боевой части как раз и придуман для таких «сложных случаев».





Поражение через оптику тепловизора. Источник фото: скриншот из видео vk.com











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В момент выстрела первым на себя принял удар искомый элемент динамической защиты, уничтожив первую часть головного элемента ракеты. Но вот основной заряд смог долететь до брони, где кумулятивная струя прожгла комбинированную защиту корпуса Брэдли, тем самым попав под корпус, где основной заряд и вызывал мощнейшую детонацию боекомплекта, заставив силовым воздействием отлететь многотонную башню, словно это не кусок тяжелой стали, а картонный мяч. И удивляться тут не стоит: ПТРК «Корнет» призван бороться с тяжелыми танками Abrams и Leopard, поэтому уничтожение хорошей, но не идеальной БМП Bradley, для него лишь разминка.