Высокие технологии порой используются во вред и с этим трудно что-то сделать

Вот что бывает, когда мошенники заставили «прислуживать» себе так называемую технологию дипфейка. Так в Гонконге, неизвестные аферисты методом внедрения в организацию посредством создания иллюзии у ряда работников, что они имеют дело с непосредственным руководством по видеосвязи, смогли перевести на свои счета весомые 26 миллионов долларов. По словам местной полиции это первый случай в городе.

Дипфейк представляет собой видео или аудио, над созданием которой потрудился искусственный интеллект. Посредством таких манипуляций можно сделать материал, который представляет собой разговор, где все слова и фразы целиком и полностью являются выдуманными.

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Источник фото: TAdviser







Так один из сотрудников в финансовом центре Гонконга принял звонок, где звонивший представился старшим менеджером компании, который попросил сделать переводы на некоторые банковские счета. 15 таких переводов лишили фирму 200 млн. гонконгских долларов. Расследование до сих пор идёт, но задержаний никаких не проводилось, сообщили в местной полиции, как и не назвали компанию, лишившуюся своих денег. Причем для создания иллюзии реальных членов правления, все, кроме жертвы обмана, были «фейковыми персонажами» из британского филиала компании. Образцы реальных голосов руководства мошенниками были найдены на видеохостинге ютуб в открытом доступе, после чего подделывание их, к близкому к оригиналу звучанию, было лишь вопросом времени, заявили в полиции.

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