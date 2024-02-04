По мнению украинской стороны, ракетных ударов не было – значит, в уничтожении крупного объекта виноваты "диверсанты"

Минувшая ночь для Украины, и в частности жителей Кривого Рога, запомнились мощнейшим взрывом, своим рокотом и огненным всполохом озарившим один из заводов Днепропетровской области. И как только отгрохотал взрыв, начался масштабный пожар, продолжавшийся всю ночь, несмотря на отчаянные попытки большого количества пожарных расчётов, оперативно прибывших в Кривой Рог (даже из соседних украинских регионов), его потушить. Причем по необъясненным причинам фотографировать пожар и его последствия украинская СБУ запретила напрочь.

Несмотря на суровые санкции, грозящие импровизированным фотокорреспондентам из народа, кадры неконтролируемого горения заполонили множество местных пабликов и украинских групп в соцсетях.

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Источник фото: украинские соцсети

Что интересно, согласно официальной версии местных властей, никакой воздушной тревоги, как и последовавшей за ней атаки – не было. Следовательно, как уже продолжают свои «ниточку расследования» местные жители, взрыв мог быть следствием работы диверсионных групп или отдельных внедренных агентов, так как никто в случайность пожара и последовавших за ним взрывов и довольно тяжелые последствия после происшествия не верит.

И уже постфактум стало известно, что в город прибыли следователи СБУ из Киева в попытках найти виновных среди работников предприятия или рядом проживающих жителей, так как «просто так» такие важные заводы так долго и так сложно «не горят».

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По некоторым данным, пожар возник из-за воспламенения большого массива горючего в гигантских резервуарах, которые вспыхнули одновременно по «необъяснимым причинам». Причем после пожара в ряде районов города начались проблемы с электричеством и его нестабильной работой, где оно сохранилось.