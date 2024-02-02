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В Челябинске на ЧТЗ открыли новый цех и пообещали нарастить выпуск танковых двигателей в 3 раза
Ионное азотирование является следующим шагом в процессе повышения эксплуатационных характеристик двигателей для танков

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   Челябинский тракторный завод в рамках процесса качественного производственного скачка получил передовой участок так называемого ионного азотирования. Открытие нового участка позволит дружному коллективу одного из важнейших промышленных предприятий российского ОПК нарастить производство изделий военного назначения и доказать свою нужность Родине и городу. О новых вехах в жизни известного завода рассказали на официальном портале концерна УВЗ. 


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Источник фото: sdelanounas.ru


   По словам источника из руководства компании, запуск в производственный цикл нового оборудования вызовет кратное увеличение продукции. В частности это касается дизельных силовых установок с режимом так называемого форсажа.


Танковый двигатель В-92С2 для Т-90 в разрезе. Источник фото: Википедия


   Помимо скорейшего функционирования нового цеха, местные инженеры смогли обойти стандартные характеристики двигателя для танков В-92С2, доведя их до повышенных прочностных характеристик, тем самым улучшив некоторые сплавы особо важных деталей.

   В церемонии открытия цеха азотирования принял участие руководитель Челябинского региона Алексей Текслер, поделившийся в честь праздника «военной тайной»: со слов губернатора переход на ионный цикл производства позволит в 3 раза увеличить отпуск готовой продукции всем заинтересованным сторонам.

   Ионное азотирование относится к методам химико-термической обработки и при сравнении с ранее использованным процессом цементации позволяет повысить стойкость обрабатываемых деталей и элементов конструкции к воздействию коррозии и избежать при переходе на новый режим обработки обязательного процесса закалки.

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   В США ошибки же в системном планировании повернули страну к тому, что для поставки так  необходимых Украине ЗРК, последние оказались в жестком дефиците на военных арсеналах у самого Вашингтона. Поэтому некогда бывшая флагманом промышленного производства, в том числе и военного, североамериканская держава вынуждена использовать так называемую тактику «каннибализации», собирая по миру ещё советские пусковые установки и соединяя их с произведенными в больших количествах ракетами эпохи 60-ых годов.

#уралвагонзавод #в-92с2
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