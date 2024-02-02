Смелость и вера в свои силы даже в такой казалось бы безысходной ситуации позволяют выйти победителем

Российско-Украинский конфликт продолжается уже ровно 24 месяца, и казалось бы этот срок искушенный наблюдатель видел практически всё: от уничтожения беспилотником семейства «Ланцет» многомиллионной установки ЗРК NASAMS или IRIS-T, до перехвата прямым выстрелом из танка оснащенного взрывчаткой FPV-дрона. Но оказывается, это ещё цветочки.

Так одному из военнослужащих российской армии удалось спастись от атаки ударным дроном ВСУ вообще без каких-либо спецсредств, включая противодронную пушку или мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы. Для защиты от настырной «птички» украинской стороны, российскому солдату хватило лишь обычной деревянной палки, найденной поблизости от непролазных кустов.

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Украинский FPV-дрон. Источник фото: Телеграм







И таким вот импровизированным орудием обороны он буквально отмахнулся от преследовавшего его и начиненного взрывчаткой беспилотника. Одного удара наотмашь хватило, чтобы тонкие пластиковые перекрытия и чувствительная электроника попросту вышли из строя, оказавшись обезвреженными в высохшей траве.





ТГ-канал "ZERGULIO"





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Вместе с тем солдат ВСУ, собственная контрразведка предостерегла от «русской ловушки», когда предприимчивые сборщики разведывательных дронов «Орлан-10» прячут под пластиковый корпус отслеживающие трекер-устройства с интегрированными сим-картами. После чего, взявший такой БПЛА в свой штаб военнослужащий ВСУ становится невольным соучастником и наводчиком для ракет и высокоточных снарядов. Даже будучи сбитым, «Орлан» продолжает отправлять СМС-сообщения с координатами своему оператору.