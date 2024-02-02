Хитрость и смекалка – верный спутник российских дроноводов: перехваченная "птичка" верно служит российскому Генштабу даже после приземления

Солдаты ВСУ, промышляющие рядом с передовой поиском упавших российских дронов, столкнулись с очередным примером смекалки, когда радостно уносят на свои позиции сбитые или упавшие по тем или иным причинам беспилотные аппараты россиян. Видимо надеясь получить от своего непосредственного начальства внеочередной отпуск или дополнительную премию за уничтоженную технику оппонента. Но правда жизни бывает гораздо прозаичнее любых надежд на награду. Согласно данным украинской контрразведки, российские инженеры придумали очередной хитрый ход и оснастили последние модификации своего разведывательного БПЛА «Орлан-10» скрытым модулем постоянной связи.





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Источник фото: Рен-ТВ





Таким нехитрым образом не представляющая опасности, как кажется обычному украинскому военнослужащему, беззащитная крылатая техника, на самом деле пусть и обездвижена, но всё равно продолжает помогать своему оператору, ведя наблюдение посредством встроенного трекера, имеющего автономное питание. Помимо, собственно, самого отслеживающего устройства, дрон оборудован сим-картой.





ТГ-канал "Военный Осведомитель"





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И как только украинский солдат или офицер принесет такой беспилотник прямо в штаб, координаты с замаскированного объекта тотчас отправятся «куда надо». Возможно даже операторам ракетного дивизиона «Искандер-М». Поэтому немудрено, что в последние дни участились донельзя точные прилеты по украинским командным центрам или западным установкам ЗРК, которых уже стало слишком мало для качественной защиты украинского неба. Возможно одна из сбитых «птичек» этому и поспособствовала, «передав последний привет» с точными координатами.