Ввиду такого высокого расхода дорогостоящей и высокотехнологичной техники, украинскому Генштабу скоро придется отправлять надувные макеты в зону СВО

После декабря 2023 года ракетные удары ВКС РФ и наземных сил российской армии стали каждодневными и в большей части массированными. Как того хотели в украинском Генштабе, дефицита высокоточных ударных средств у ВС России, способных поражать военные цели и объекты критической инфраструктуры на всей территории восточноевропейской республики, не произошло. А вот интенсификация как раз и случилась, вызвав обратную реакцию со стороны руководства ВСУ, получившего дефицит и без того редких и ценных западных зенитных ракет вместе со всё возрастающей нуждой в самих пусковых установках и наземных станциях управления для комплексов ЗРК. А ведь как бы не хотелось украинским генералам и топ-чиновникам украинской власти, NASAMS, Patriot и IRIS-T, не выпускаются каждый день по одной установке, словно это не передовое оборудование, а жареные пирожки с рынка.

реклама

Источник фото: gagadget.com



Так, согласно свежим сводкам российского МО, в зоне проведения СВО была обнаружена и уничтожена в оперативном режиме идентифицированная радиолокационная станция NASAMS, без работы которой пусковые установки комплекса ЗРК становятся абсолютно бесполезными даже с полным арсеналом так называемых противоракет.

В одном из районов в зоне СВО также была найдена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей модели 35Д6М, которая аналогично была разрушена прилетом высокоточного ракетного вооружения.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

А буквально на днях украинская армия в одном из районов Харьковской области также не смогла достаточно надёжно замаскировать уже немецкий противоракетный комплекс IRIS-T, который получил прилёт «Искандер-М», вместе уничтожив и пусковую установку и станцию разведки воздушных целей.