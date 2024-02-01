Эпоха Skynet еще не наступила, но в затылок уже дышит. Новая отечественная разработка это только подтверждает

Прогресс в области вооружений непрерывно движется вперед. В частности и в российской оборонной науке. Перспективную систему автонаведения для оснащения так называемых боевых роботов, создали в КБ «Талламхо». Передовое оборудование обладает встроенным алгоритмом определения цели, её ранжированию, а после всех вычислений может приступить и к её автоматическому поражению. При этом можно отказаться от согласия человеческого оператора или наблюдателя для принятия окончательного решения. Система сама способна решить, что делать с целью.

О новых вехах в развитии футуристичного отечественного вооружения рассказали сами конструкторы новинки.

реклама





Иллюстрационная фотография. Источник фото: droider.ru





По словам разработчиков, оптика комплекса отслеживает окружающую обстановку на предмет наличия световых бликов от тепловизионных устройств или оптических прицелов противоборствующей стороны. И как только такие приборы обнаружены, сенсоры боевого робота наводят автоматическую пушку на цель и сразу же отдают приказ на открытие огня. Прямо сейчас робот испытывается на одном из полигонов с последующими потенциальными планами включить его в самодвижущийся передвижной комплекс. Такие установки могут оказать существенную помощь в штурмовых действиях или защите конкретного участка периметра.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

А вот на Украине спираль развития пошла в обратную сторону. В восточноевропейской республике прибегли к тактике использования высокотехнологичных устройств для поимки уклонистов и потенциальных призывников в действующие войска. Когда украинских мужчин ищут и после принудительно доставляют в отделения ТЦК при помощи воздушных беспилотников или тепловизоров.